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В Рязани пропала десятилетняя Милена Ульшина
Отмечается, что ребенок во вторник, 4 июня, вышел из дома и не вернулся.

В Рязани пропала десятилетняя Милена Ульшина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что ребенок во вторник, 4 июня, вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза зеленые.

Одежда: футболка, красные шорты, серые кроссовки.

С собой розовый рюкзак.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении ребенка, звоните по номеру 112 или +7 (920) 632-62-19 (куратор Ольга).