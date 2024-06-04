В Рязани пропала десятилетняя Милена Ульшина

Отмечается, что ребенок во вторник, 4 июня, вышел из дома и не вернулся.

В Рязани пропала десятилетняя Милена Ульшина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что ребенок во вторник, 4 июня, вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза зеленые.

Одежда: футболка, красные шорты, серые кроссовки.

С собой розовый рюкзак.