В Рязани поймали рецидивиста, который грабил продавцов ради покупки наркотиков

Его взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани поймали рецидивиста, который грабил продавцов ради покупки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сначала в полицию обратилась 54-летняя рязанка. Она рассказала, что с прилавка магазина, в котором она работает, пропал смартфон с банковской картой. По описанию внешности, полицейские поняли, что кражу совершил 33-летний рязанец, ранее судимый за кражи и наркопреступления.

Отмечается, что недавно мужчина совершил аналогичное преступление и был объявлен в федеральный розыск.

По предварительной информации, 33-летний рязанец совершал кражи для покупки наркотиков.

Его взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.