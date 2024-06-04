В Рязани осудят наркодиллера, который задушил несовершеннолетнюю подельницу

В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.

В Рязани осудят наркодиллера, который задушил несовершеннолетнюю подельницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Известно, что обвиняемый решил заняться распространением наркотиков. Он предложил несовершеннолетней знакомой заниматься сбытом наркотиков совместно. В дальнейшем, узнав, что она склонна к воровству, а также опасаясь, что она может рассказать о его преступных намерениях, решил ее убить.

Для этого он арендовал в центре Рязани квартиру, в которую в один из дней января 2021 года пригласил потерпевшую. Он заявил, что хочет передать ей партию товара для последующего сбыта. После того, как девушка зашла в квартиру, он задушил ее и решил избавиться от тела.

Однако вскоре мужчину задержали.

В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.