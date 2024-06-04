В Рязани будут судить членов ОПГ, которые незаконно закапывали опасные отходы в Турлатове

По версии следствия, опасные отходы захоранивали в шламонакопителях с 2007 по 2022 год.

В Рязанском районе будут судить членов ОПГ, которая незаконно закапывала опасные отходы в Турлатове. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По делу проходят трое рязанцев. Их обвиняют в «незаконном хранении, захоронении и ином обращении с опасными отходами на территории». Двоих дополнительно обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем, одного — в «злостном неисполнении служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда о ликвидации незаконной свалки».

По версии следствия, опасные отходы захоранивали в шламонакопителях с 2007 по 2022 год.