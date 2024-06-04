В России планируют создать номерные карточки для домашних питомцев

Владелец будет передавать сведения о животном в Федеральную государственную информационную систему.

В России планируют создать номерные карточки для домашних питомцев. Информацию об этом во вторник, 4 июня, разместили «Известия».

В правительстве за эту сферу отвечает Минприроды, но непосредственно регистрация животных относится к компетенции Минсельхоза. Это затрудняет решение вопроса. Депутаты уточнили, возможно ли по этой теме дать поручение Министерству природы.

Кабмин в своих ответах отметил, что уже есть необходимые поручения президента и правительства в адрес Минприроды. Ведомство «прорабатывает механизм учета домашних животных на территории РФ». Уже разработан законопроект, который «предусматривает ведение учета питомцев». Его цель — устранить правовой пробел в вопросах обращения с домашними животными, сократить популяцию особей без владельцев и упростить поиск пропавших.

Отмечается, что владелец будет передавать сведения о питомце в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, где для него заведут карточку и присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер.