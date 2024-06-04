В Москве два человека пострадали в результате стрельбы из окна многоэтажки

В Москве два человека пострадали в результате стрельбы из окна многоэтажки. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел в районе Бибирево. Со слов очевидцев, неизвестный открыл огонь по общественному транспорту из окна дома на Костромской улице.

По информации портала, пострадали девушка и мужчина. Первую госпитализировали, второй — самостоятельно добрался до травмпункта.

Стрелка ищут. Улица частично перекрыта.