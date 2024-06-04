В Госдуме предложили ввести требования к внешнему виду артистов на концертах

По словам автора, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».

В Госдуме предложили ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на концертах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ирину Филатову. Письмо она направила министру культуры Ольге Любимовой.

По словам автора, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».