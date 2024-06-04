В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан
Изменения хотят внести в Налоговый кодекс России.
В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на группу депутатов.
Изменения хотят внести в Налоговый кодекс России.
По словам авторов, в ряде регионов предусмотрено лишь частичное освобождение от уплаты транспортного налога.
Депутаты подчеркнули, что проект может позволить «льготникам» выбирать подходящие под их нужды автомобили.