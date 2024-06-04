Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
23°
Срд, 05
24°
Чтв, 06
25°
ЦБ USD 89.38 -0.81 04/06
ЦБ EUR 96.87 -0.92 04/06
Нал. USD 85.20 / 99.50 04/06 10:30
Нал. EUR 93.40 / 106.00 04/06 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
2 376
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
7 028
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
18 216
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
9 317
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан
Изменения хотят внести в Налоговый кодекс России.

В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на группу депутатов.

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс России.

По словам авторов, в ряде регионов предусмотрено лишь частичное освобождение от уплаты транспортного налога.

Депутаты подчеркнули, что проект может позволить «льготникам» выбирать подходящие под их нужды автомобили.