В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс России.

В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на группу депутатов.

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс России.

По словам авторов, в ряде регионов предусмотрено лишь частичное освобождение от уплаты транспортного налога.

Депутаты подчеркнули, что проект может позволить «льготникам» выбирать подходящие под их нужды автомобили.