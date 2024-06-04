В Белгородской области водитель автобуса пострадал в результате атаки ВСУ

В Белгородской области водитель автобуса пострадал в результате атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из дронов повредил автобус сельхозпредприятия, в котором в этот момент находился мужчина. Его увезли в больницу с контузией. Второй беспилотник угодил в технику для перевозки комбикормов, пожар спалил машину дотла.

Третий дрон ударил по хозяйственному объекту и автомобилю в поселке Борисовка. Объекты получили повреждения.

На местах происшествий работают оперативные службы.