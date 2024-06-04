В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки ВСУ. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Беспилотник открыл стрельбу в селе Головчино. Целью стал штаб по восстановлению жилья, внутри которого находились мирные граждане.
Среди раненных — замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердуни и местная жительница.
В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.
Оперативные службы работают на месте.