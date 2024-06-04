В Белгороде женщина не пустила детей в подъезд во время воздушной тревоги

В Белгороде женщина не пустила детей в подъезд во время воздушной тревоги. Об этом во вторник, 4 июня, сообщили РИА Новости.

В мэрии отметили, что съездили на место для выяснения обстоятельств. Старшая по дому рассказала, что когда зазвучала сирена, все направились к одному подъезду. Поэтому детей она попросила укрыться в соседнем, дверь там была открыта.

На кадрах видно, как люди с дворовой территории устремляются ко входу в дом. Пенсионерка не дает зайти группе мальчиков и пускает только взрослых.