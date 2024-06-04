Стали известны причины 12-часового отключения света в Канищеве

Причиной 12-часового отключения света в Канищеве стали несанкционированные земляные работы

Причиной 12-часового отключения света в Канищеве стали несанкционированные земляные работы. Об этом РГРЭС сообщил в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

Отмечается, что в понедельник, 3 июня во время незаконных земляных работ повредили кабельные линии. Произошедшее зафиксировали в 11:30.

Как отметили в электросетях, электроснабжение восстанавливали поэтапно и полностью завершили в 23:40. В устранении аварии участвовали семь бригад и восемь единиц техники.

«В настоящее время сети электроснабжения на данных улицах находятся в исправном состоянии, новых отключений не планируется», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в Рязани отключали свет на пяти улицах: на Бирюзова, Интернациональной, Станкозаводской, Пирогова и проезде Шабулина. В общей сложности в Канищеве не было света более 12 часов.