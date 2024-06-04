США призвали Украину начать контрнаступление

Если ВСУ продолжат терпеть поражения, западные партнеры сократят объем помощи.

Вооруженные силы Украины нуждаются в срочном контрнаступлении, чтобы сесть за стол переговоров с Россией на более сильных позициях. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на американский журнал Foreign Policy.

По данным издания, Украине срочно требуются успехи, о которых говорили бы в СМИ, подкрепленные достижениями на поле боя. Если ВСУ продолжат терпеть поражения, западные партнеры сократят объем помощи.