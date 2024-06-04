Следователи начали проверку после гибели семилетнего рязанца

Напомним, ранее появилась информация, что ребенок скончался после укуса клеща.

Следователи начали проверку после гибели семилетнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что 31 мая 2024 года ребенок начал жаловаться на недомогание, в течение выходных состояние мальчика ухудшалось. В ночь на понедельник мама ребенка вызвала скорую помощь, однако по прибытии на место фельдшеры констатировали смерть мальчика.

Проводится проверка.

Напомним, ранее появилась информация, что ребенок скончался после укуса клеща.