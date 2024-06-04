СДЭК: технический сбой был вызван внешним воздействием

Оснований для подозрений утечки персональных данных нет.

В СДЭК подтвердили, что технический сбой был вызван внешним воздействием. Об этом во вторник, 4 июня, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI. ZONE, „Инфосистемы Джет“ и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — отметил международный оператор экспресс-доставки.

Уточняется, что работоспособность большей части клиентских сервисов в настоящее время восстановлена.

Напомним, 27 мая в работе приложения «СДЭК» произошел масштабный сбой