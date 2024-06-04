Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Установлено, что 41-летний житель поселка Сапожок обвиняется в краже.
Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Наряд ППС на улице Восточный промузел заметил мужчину, который при виде правоохранителей пытался скрыться в кустах.
Сотрудники полиции остановили прохожего.
Установлено, что 41-летний житель поселка Сапожок обвиняется в краже.
Его передали инициаторам розыска.