Рязанская прокуратура подала иск о взыскании процентов с мошенника

Аферист обманом похитил у пенсионерки деньги с банковской карты.

Рязанская прокуратура подала иск о взыскании процентов с мошенников. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила пресс-служба надзорного органа. Установлено, что 66-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудниками одного из банков и путем обмана похитил у нее более 100 тысяч рублей.

Личность владельца банковской карты, на которую потерпевшая перевела деньги, установили. Им оказался житель Омской области.

С целью защиты интересов пенсионерки прокурор Московского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковской карты украденной суммы и процентов за пользование чужими средствами.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура района.