Рязанцы рассказали, что в Кадоме больше месяца поджигают свалку с пластиком

«Специально обученный человек ходит с горелкой и поджигает горы пластика! Гора все больше похожа на вулкан из-за столба едкого дыма», — отметил рязанец.

Рязанцы рассказали, что в Кадоме больше месяца поджигают свалку с пластиком. Об этом рязанец сообщил РЗН. Инфо.

По словам мужчины, уже больше месяца на свалку в Кадомском районе свозят использованный материал для покрытия теплиц. Кроме того, мусоровозы привозят мусор с Ермишинского района. После того, как мусор беспорядочно выгружают, его «утилизируют».

"Специально обученный человек ходит с горелкой и поджигает горы пластика! Гора все больше похожа на вулкан из-за столба едкого дыма", — отметил рязанец.

Мужчина считает, что местная администрация знает о поджогах. По его словам, управляющий свалки утверждает, что все происходит по закону.