Рязанцев пригласили на праздник «Горжусь тобой, моя Россия!»

В честь Дня России в Рязани пройдет праздничная программа для детей и взрослых. Мероприятие состоится 12 июня в 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха.
Гости праздника смогут увидеть выступление кинологов, выставку современного оружия и бронетехники.
На интерактивной площадке «Богатырские забавы» рязанцев ждет встреча с русскими воинами XIV века и служащими внутренних войск НКВД. А во время военно-патриотической игры «Преступление и наказание» дети смогут получить задания от богатырей эпохи Ярослава Мудрого и двух царских стрельцов.
Юным гостям праздника напомнят о правила безопасности дорожного движения. Также для них организуют творческие конкурсы.
В 12.00 состоится большой праздничный концерт.
Чтобы гости не проголодались, для них будет работать полевая кухня. А для детей приготовили отдельный сюрприз — бесплатное мороженое.
Компания «Зеленый сад» по традиции выступает спонсором большого городского праздника в честь Дня России. Также в числе организаторов
Фото УФСИН по Рязанской области.