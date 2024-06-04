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Рязанцев пригласили на праздник «Горжусь тобой, моя Россия!»

В честь Дня России в Рязани пройдет праздничная программа для детей и взрослых. Мероприятие состоится 12 июня в 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха.

Гости праздника смогут увидеть выступление кинологов, выставку современного оружия и бронетехники.

На интерактивной площадке «Богатырские забавы» рязанцев ждет встреча с русскими воинами XIV века и служащими внутренних войск НКВД. А во время военно-патриотической игры «Преступление и наказание» дети смогут получить задания от богатырей эпохи Ярослава Мудрого и двух царских стрельцов.

Юным гостям праздника напомнят о правила безопасности дорожного движения. Также для них организуют творческие конкурсы.

В 12.00 состоится большой праздничный концерт.

Чтобы гости не проголодались, для них будет работать полевая кухня. А для детей приготовили отдельный сюрприз — бесплатное мороженое.

Компания «Зеленый сад» по традиции выступает спонсором большого городского праздника в честь Дня России. Также в числе организаторов УФСИН России по Рязанской области и Дирекция культурно-массовых мероприятий «Арт-центр» (ЦПКиО).

Фото УФСИН по Рязанской области.