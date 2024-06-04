Рязанца осудят за мошенничество и дачу взятки

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Рязанца осудят за мошенничество и дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что местный житель получил от мужчины в качестве взятки за решение вопроса о прекращении в отношении него уголовного дела 620 тысяч рублей, которые в действительности передавать кому-либо не собирался и присвоил их себе.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.