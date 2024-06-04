Рязанца осудили за нападение на двух человек и подростка

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Рязанца осудили за нападение на двух человек и подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2023 года мужчина выпивал вместе со знакомыми. Приревновав свою сожительницу, он нанес ей удары ножом в область живота и левого бока, причинив колото-резаное ранение. Когда в конфликт вмешался друг потерпевшей, мужчина нанес ему ножом удар в область живота.

Услышав крики, сын женщины ударил нападавшего по лицу и попытался выбить из его рук нож. Он порезал ножом руки подростка.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.