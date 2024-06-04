Россиянам назвали способы справиться с жарой

Эксперт привел несколько вариантов нормализации температуры тела.

Россиянам назвали способы справиться с жарой. Об этом во вторник, 4 июня, написали «Известия» со ссылкой на эксперта в области физической реабилитации и механики тела Владимира Бондаренко.

По его словам, одна из техник — дыхание носом, то есть надо закрыть одну ноздрю, а другой делать вдох. Потом требуется поменять ноздри.

«Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом. То есть мы можем вставить зубочистку межу зубами, спичку, палочку от мороженого, растянуться в улыбке и сквозь зубы сделать вдох на четыре счета. Вдох мы делаем за счет живота, надуваем живот — это диафрагмальное дыхание. Потом делаем паузу, считаем до трех-четырех и выдыхаем через нос. Шесть-восемь повторений — и вы сразу почувствуете облегчения в голове, у кого-то даже могут побежать мурашки», — поделился специалист .

По мнению Бондаренко, такие дыхательные приемы усиливают естественную работу центральной нервной системы и компенсируют перегрев.

Также он напомнил, что в жаркие дни не стоит употреблять алкоголь, жареную и жирную пищу. При этом пить нужно каждые 15 минут по одному-два глотка.