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Россиянам назвали способы справиться с метеозависимостью
Часто на остроту симптомов влияет настроение человека.

Россиянам назвали способы справиться с метеозависимостью. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на терапевта, кардиолога Татьяну Романенко.

По ее словам, чаще всего организм реагирует на резкую перемену погоды, когда существует реальная проблема со здоровьем. Суставы могут болеть при травмах или нарушениях в сосудистой деятельности. Когда атмосферное давление повышается, у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы это может спровоцировать ухудшение состояния.

Врач добавила, что на амплитуду симптомов также влияет настроение. К примеру, в отпуске у людей чаще хорошее самочувствие даже в плохую погоду.

При этом нередко молодые эмоционально неустойчивые люди жалуются на перемены настроения, связанные с погодой, добавила эксперт.

«Таких людей не стоит сразу причислять к метеопатам. В этом случае лучше попробовать что-то изменить в образе жизни, начать спать не меньше семи часов, пересмотреть питание, найти время для физических упражнений. Кроме того, ученые говорят, что одинокие люди чаще страдают от метеозависимости», — отметила Романенко.

В заключение врач заявила, что от метеозависимости не существует лекарств. Можно только облегчить состояние. Если повышается давление, по согласованию с врачом можно изменить дозу препаратов. Если реакция больше нервная, принять седативное средство. Можно обратиться к неврологу или вегетологу.