Путин: в России тз-за заморозков погибло более 1% урожая

Проблема затронула 21 регион.

В России из-за заморозков погибло более 1% урожая. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова передает ТАСС.

Глава государства поинтересовался, как обстоит ситуация в сельском хозяйстве, у министра Оксаны Лут.

«Несколько текущих вопросов, и один из них — это ход посевной кампании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая — примерно 1,2%", — отметил Путин.