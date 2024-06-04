Прокуратура: у умершего семилетнего рязанца фиксировали признаки ОРВИ

Ведомством организована проверка по факту смерти ребенка 2016 года рождения в поселке Новоселки Рязанского района.

У умершего семилетнего рязанца фиксировали признаки ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ведомством организована проверка по факту смерти ребенка 2016 года рождения в поселке Новоселки Рязанского района.

Отмечается, что информацию о непроведении мероприятий по обработке территории от насекомых взяли на контроль.

Позже будет дана оценка действиям должностных лиц Дядьковского сельского поселения.

Напомним, ранее появилась информация, что ребенок скончался после укуса клеща. Следователи начали проверку.