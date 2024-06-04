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Правительство России утвердило новые правила установки дорожных камер
Вся информация с комплексов будет поступать в систему «Паутина».

Правительство России утвердило новые правила установки дорожных камер. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Отмечается, что определены места, где можно размещать устройства фиксации. Например, на аварийных участках дорог, возле пешеходных переходов и выделенных полос, а также в местах с запретом парковки.

Устанавливать камеры теперь можно не ближе километра друг от друга в населенных пунктах и в пяти километрах на трассах.

Вся информация с комплексов будет поступать в систему «Паутина».