Появились новые кадры захвата завода «Рязцветмет»
Напомним, вооруженные люди вторглись на территорию завода в субботу, 1 июня.
Появились новые кадры захвата завода «Рязцветмет». Видео публикует Telegram-канал ЧП и ДТП Рязань".
Напомним, вооруженные люди вторглись на территорию завода в субботу, 1 июня. Отмечается, что одна из конфликтующих сторон трактором «снесла» ворота и захватила электрическую подстанцию.
Руководители и работники завода направили губернатору Рязанской области Павлу Малкову обращение.