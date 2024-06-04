На двоих рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную прописку иностранцев
Всего за сутки полицейские обнаружили 68 нарушений в сфере миграции.
На двоих рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную прописку иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Установлено, что 60-летний мужчина причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту проживания на улице 10-я Линия 43-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.
Кроме того, аналогичное преступление зафиксировано в селе Путятино. Там 34-летний житель незаконно прописал двоих иностранцев.
Возбуждены уголовные дела.
Всего за сутки полицейские обнаружили 68 нарушений в сфере миграции.