На двоих рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную прописку иностранцев

Всего за сутки полицейские обнаружили 68 нарушений в сфере миграции.

На двоих рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную прописку иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что 60-летний мужчина причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту проживания на улице 10-я Линия 43-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

Кроме того, аналогичное преступление зафиксировано в селе Путятино. Там 34-летний житель незаконно прописал двоих иностранцев.

Возбуждены уголовные дела.

Всего за сутки полицейские обнаружили 68 нарушений в сфере миграции.