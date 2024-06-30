В Санкт-Петербурге мужчина задушил жену во время массажа

Житель поселка Парголово в Санкт-Петербурге в своей квартире задушил жену во время массажа. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сказано, что мужчина делал жене массаж и без видимых причин задушил ее. После этого злоумышленник перетащил тело женщины в ванну с водой и ушел.

Как рассказал источник телеканала, пьяного мужчину задержал наряд полиции около пяти часов утра. Он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Отмечается, что мужчина был судим за разбой. Однако, по данным РЕН ТВ, тюремное заключение заменили на принудительную меру в психбольнице специального типа.