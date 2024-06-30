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В Рязанском районе полицейские раскрыли кражу денег с карты предпринимателя
В полицию обратился 25-летний предприниматель из села Поляны с заявлением о хищении с его банковской карты денежных средств. Выяснилось, что мужчина потерял карту, после чего на его телефон приходили уведомления о списании денег.

В Рязанском районе полицейские раскрыли кражу денег с чужой карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 25-летний предприниматель из села Поляны с заявлением о хищении с его банковской карты денежных средств. Выяснилось, что мужчина потерял карту, после чего на его телефон приходили уведомления о списании денег. Прежде, чем потерпевший связался с банком и попросил заблокировать карту, со счета похитили шесть тысяч 400 рублей.

Оперативники уголовного розыска посетили места, где списывали деньги и зафиксировали со слов работников торговых точек приметы покупателя.

Полицейские установили личность мужчины и задержали его. Злоумышленником оказался 36-летний неработающий местный житель.

Сказано, что он не предпринял никаких попыток к возвращению утерянной карты владельцу, не обратился в отделение банка или отдел полиции, а фактически присвоил чужие деньги.

Следователем отдела МВД России по Рязанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.