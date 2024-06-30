В Рязани пропала 15-летняя Татьяна Шабаева
Местонахождение Шабаевой неизвестно с 27 июня. Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы — синие, глаза — серо-голубые.
В Рязани пропала 15-летняя Татьяна Шабаева. Об этом сообщили в группе «ПСО ЛизаАлерт».
Местонахождение Шабаевой неизвестно с 27 июня.
Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы — синие, глаза — серо-голубые.
Одежда: черный слитный купальник.
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Ранее стало известно, что в Южном ищут тело утонувшей 15-летней девочки. В СК подтвердили исчезновение 15-летней рязанки после купания в пруду.