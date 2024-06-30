В Рязани пропала 15-летняя Татьяна Шабаева

Местонахождение Шабаевой неизвестно с 27 июня. Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы — синие, глаза — серо-голубые.

В Рязани пропала 15-летняя Татьяна Шабаева. Об этом сообщили в группе «ПСО ЛизаАлерт».

Местонахождение Шабаевой неизвестно с 27 июня.

Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы — синие, глаза — серо-голубые.

Одежда: черный слитный купальник.

Всех просят сообщать любую информацию о Шабаевой по телефонам: 8 (800) 700-54-52 , 112.

Ранее стало известно, что в Южном ищут тело утонувшей 15-летней девочки. В СК подтвердили исчезновение 15-летней рязанки после купания в пруду.