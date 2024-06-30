В Канищеве после ливня затопило огороды

Инцидент произошел на улице Колхозной.

В Канищеве после ливня затопило огороды. Кадры опубликовали в Telegram-канале RZN_Life.

Инцидент произошел на улице Колхозной.

«Вода идет с остановки „Аптека“. Почему не работают ливневки нормально? У меня маленький ребенок, животные, которые не могут выйти во двор. Все труды, вложенные в огород, поплыли… Во дворе [вода] по колено», — говорится в посте.

Напомним, в Канищеве после ливня произошел транспортный коллапс. Рязанцы показали, как передвигались по микрорайону после ливня.