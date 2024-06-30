В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей

Сотрудники ведомства самостоятельно добрались до больницы. Их госпитализировали.

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

Инцидент произошел в Петровском районе. Сказано, что огнеборцы тушили пожар, который произошел после обстрела ВСУ. Появилась угроза повторной атаки. Во время эвакуации спасатели попали под обстрел.

Сотрудники МЧС России самостоятельно добрались до больницы. Их госпитализировали.

Пожарный автомобиль получил повреждения.

Фото: Telegram-канал «МЧС России»