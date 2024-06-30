Рязанские десантники парализовали работу украинских БПЛА на правом берегу Днепра

Операторы FPV-дронов ВС РФ круглосуточно занимаются разведкой, чтобы выявить новые позиции украинской армии и вытеснить их.

Десантники Рязанского полка ВДВ парализовали работу украинских БПЛА на правом берегу Днепра. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны.

По данным телеканала, десантники уничтожили ретранслятор, с помощью которого украинские беспилотники могли долететь до российских позиций на противоположном берегу.

Отмечается, что из-за данных, которые добывают военные РФ, получается скорректировать огонь артиллерии по позициям и технике ВСУ.

Как говорится в публикации, операторы дронов самостоятельно могут уничтожить цель, потому что некоторые виды беспилотников оснащены взрывчатыми устройствами. Так уничтожили украинский ретранслятор.