Рязанские десантники парализовали работу украинских БПЛА на правом берегу Днепра
Операторы FPV-дронов ВС РФ круглосуточно занимаются разведкой, чтобы выявить новые позиции украинской армии и вытеснить их.
Десантники Рязанского полка ВДВ парализовали работу украинских БПЛА на правом берегу Днепра. Об этом
По данным телеканала, десантники уничтожили ретранслятор, с помощью которого украинские беспилотники могли долететь до российских позиций на противоположном берегу.
Отмечается, что из-за данных, которые добывают военные РФ, получается скорректировать огонь артиллерии по позициям и технике ВСУ.
Как говорится в публикации, операторы дронов самостоятельно могут уничтожить цель, потому что некоторые виды беспилотников оснащены взрывчатыми устройствами. Так уничтожили украинский ретранслятор.