Российские войска освободили Новоалександровку в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Также они улучшили тактическое положение.

Российские войска освободили Новоалександровку в ДНР. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Также они улучшили тактическое положение. Российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ.

Кроме того, за сутки они отразили пять контратак штурмовых групп механизированных и егерской бригад ВСУ.

Украина потеряла на данном направлении до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицы, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».