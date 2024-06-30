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Пропавшего в Клепиковском районе гражданина Узбекистана нашли на обочине дороги
Его искали шесть дней. Мужчина ушел из дома в село Оськино Клепиковского района. Его искали недалеко от места исчезновения. Позже местные жители рассказали, что видели пропавшего на территории Малаховского сельского поселения.

Пропавшего в Клепиковском районе гражданина Узбекистана Сафарова Тоштимура нашли на обочине дороги. Об этом пишет «КП-Рязань».

Мужчину искали шесть дней. Он ушел из дома в село Оськино Клепиковского района. Сначала гражданина Узбекистана искали в этих окрестностях. Позже местные жители рассказали, что видели пропавшего на территории Малаховского сельского поселения. Там продолжили поиск.

Как пишет издание, утром 29 июня мужчину видели рядом с деревней Амлешовские Выселки. Стали искать вдоль дороги на Малахово. Так, лежащего на обочине дороги около села Чуфилово гражданина Узбекистана заметил полицейский, который проезжал мимо.

Мужчина жив.

Напомним, местонахождение Сафарова Тоштимура было неизвестно с 23 июня. Позже рязанских автомобилистов попросили помочь с поисками мужчины.