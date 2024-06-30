Над российскими регионами уничтожили 36 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 36 украинских беспилотников на территории шести субъектов РФ.

Ночью в воскресенье, 30 июня, над российскими регионами уничтожили 36 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО сбили 15 беспилотников над Курской областью, девять БПЛА уничтожили над Липецкой областью, по четыре дрона ликвидировали над Воронежской и Брянской областями и по два беспилотника перехватили над территориями Орловской и Белгородской областей.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.