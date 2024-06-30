Над российскими регионами уничтожили 36 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 36 украинских беспилотников на территории шести субъектов РФ.
Ночью в воскресенье, 30 июня, над российскими регионами уничтожили 36 украинских БПЛА. Об этом
По данным ведомства, дежурными средствами ПВО сбили 15 беспилотников над Курской областью, девять БПЛА уничтожили над Липецкой областью, по четыре дрона ликвидировали над Воронежской и Брянской областями и по два беспилотника перехватили над территориями Орловской и Белгородской областей.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.