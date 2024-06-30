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На Сахалине водитель грузовика сбил четырех детей

На Сахалине в субботу, 29 июня, водитель грузовика сбил четырех детей. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 21:40 в селе Взморье. По предварительным данным ведомства, 53-летний водитель двигался на Toyota Dyna. В районе дома № 9 на улице Приморской мужчина не справился с управлением и наехал на четырех несовершеннолетних детей 2012 и 2016 года рождения, которые шли по краю проезжей части.

Отмечается, что водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко, двое из детей получили травмы средней степени тяжести. Их доставили в больницу.

По словам губернатора, еще одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь девочки.

Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все причины случившегося.

Фото: Telegram-канал Валерия Лимаренко