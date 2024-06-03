В выходные в Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода
Отклонение от нормы замечено в Дашково-Песочне.
В выходные в Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
2 июня стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК сероводорода в концентрации 4,6 ПДКмр.
Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и горадминистрацию.