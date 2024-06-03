В Уфе сгорел второй приют для животных за неделю
В Уфе сгорел второй приют для животных за неделю. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил Telegram-канал «Baza».
Пожар произошел в районе Черниковка. Огонь охватил 250 квадратных метров помещения на улице Ульяновых. В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и 6 единиц техники.
Отмечается, что погибли несколько десятков котов и кошек. Точное количество пока не установлено. Причины пожара пока неизвестны.
Это уже второй пожар в уфимском приюте менее чем за неделю. 27 мая неизвестные подожгли собачий приют — погибли две собаки. По версии владельцев, поджог мог устроить кто-то из соседей.