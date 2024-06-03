В Рыбном мужчину осудили за кражу и проникновение в чужой дом

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

В Рыбном мужчину осудили за кражу и проникновение в чужой дом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, августе 2023 года 51-летний мужчина, не имеющий места жительства и регистрации на территории РФ, приехал в одно из садоводческих товариществ Рыбновского района, где стал искать себе место для ночлега. Он залез в один из домой через окно и остался в нем.

После этого он отправился в другое садоводческое товарищество, проник внутрь дачного дома и похитил оттуда электроинструменты.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, присоединив к назначенному наказанию неотбытую часть наказания в виде лишения свободы по предыдущему приговору.