В Рязанской области рождаемость за четыре года упала на 15%

Основной причиной стал «родильный туризм»

В Рязанской области рождаемость за четыре года упала на 15%. Об этом пишет в Telegram-канале демограф Алексей Ракша со ссылкой на данные Росстата.

По его словам, основной причиной стал «родильный туризм». Рязанки уезжают рожать в Москву и Подмосковье.

Отмечается, что рейтинг по приросту рождаемости возглавила Камчатка, далее расположились Чукотка, Чечня, Пензенская область, Санкт-Петербург и Москва.