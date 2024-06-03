В Рязанской области рождаемость за четыре года упала на 15%
Основной причиной стал «родильный туризм»
В Рязанской области рождаемость за четыре года упала на 15%. Об этом пишет в Telegram-канале демограф Алексей Ракша со ссылкой на данные Росстата.
По его словам, основной причиной стал «родильный туризм». Рязанки уезжают рожать в Москву и Подмосковье.
Отмечается, что рейтинг по приросту рождаемости возглавила Камчатка, далее расположились Чукотка, Чечня, Пензенская область, Санкт-Петербург и Москва.