В Рязанской области пройдет рейд «Тонировка»

Отмечается, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В Рязанской области пройдет рейд «Тонировка». Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В рамках мероприятия полицейские будут сходить автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

Отмечается, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ранее Госавтоинспекция анонсировала рейд для мотоциклистов и самокатчиков.