В Рязанской области пройдет рейд «Тонировка»
Отмечается, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
В Рязанской области пройдет рейд «Тонировка». Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В рамках мероприятия полицейские будут сходить автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
Отмечается, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Ранее Госавтоинспекция анонсировала рейд для мотоциклистов и самокатчиков.