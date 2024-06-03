В Рязанской области из оборота изъяли 34 литра контрафактного алкоголя

На владельцев составили административные протоколы. Им грозит штраф.

За выходные в Рязанской области из оборота изъяли 34 литра контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские проверили ряд кафе, магазинов и торговых павильонов и Обнаружили 15 нарушений в Рязани, Рязанском, Кораблинском, Рыбновском, Ряжском, Спасском и Шацком районах. Из оборота изъяли 34 литра незаконных алкогольных напитков.

На владельцев составили административные протоколы. Им грозит штраф.