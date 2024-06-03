В Рязанской области 17-летний подросток устроил ДТП

Отмечается, что все произошло 1 июня в рабочем поселке Тума.

В Рязанской области 17-летний подросток устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что все произошло 1 июня в рабочем поселке Тума.

Вблизи дома № 162 по улице Ленина, по предварительной информации, 17-летний подросток на «Ладе Гранта» не справился с управлением и съехал в дороги.

Водитель и его несовершеннолетние пассажиры получили травмы. Их госпитализировали.