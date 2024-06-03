В Рязани сотрудники скорой помощи спасли мужчину с инфарктом

Его жизни ничего не угрожает.

В Рязани сотрудники скорой помощи спасли мужчину с инфарктом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на жену пострадавшего.

По словам рязанки, накануне ее супругу внезапно стало очень плохо. Он начал задыхаться, у него заболело сердце и появилась слабость. Приехавшие на вызов медики заподозрили, что у мужчины случился инфаркт.

«Однако несколько раз сделанная электрокардиограмма не показала характерных изменений. Они продолжали обследование. Опыт и знания не подвели сотрудников скорой. У мужа действительно оказался инфаркт», — отметила женщина.

Мужчину удалось спасти. Его жизни ничего не угрожает.