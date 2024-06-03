В Рязани осудят водителя фуры, устроившего смертельное ДТП на «Золотом кольце»

В результате ДТП три пассажира легковушки погибли.

В Рязани осудят водителя фуры, устроившего смертельное ДТП на «Золотом кольце». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась в марте 2024 года. на 543 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Грузовик «Даймлер» с полуприцепом, под управлением 26-летнего жителя города Рязани, столкнулся с легковым автомобилем «Хендай Санта Фе».

В результате ДТП три пассажира легковушки погибли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд Рязанской области.