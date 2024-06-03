В Рязани около дома № 49 по Московскому шоссе закроют движение до 7 июня

Автомобили не смогут проехать по участку с 13.00 3 июня до 00.00 7 июня.

В Рязани около дома № 49 по Московскому шоссе закроют движение до 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что ограничение связано с аварийным ремонтом тепловых сетей по Коломенской улице.

Автомобили не смогут проехать по участку с 13.00 3 июня до 00.00 7 июня.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.