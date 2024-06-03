В России предложили обучать языку детей-мигрантов перед приемом в детские сады

Подготовку планируют проводить бесплатно.

В России предложили обучать языку детей-мигрантов перед приемом в детские сады. Инициативу выдвинула уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова передает ТАСС.

В рекомендациях правительству детский омбудсмен предлагает проработать вопрос о внесении изменений в законодательство «в части обязательной бесплатной культурно-языковой подготовки детей-инофонов в процессе обучения в дошкольных образовательных организациях, а также открытия на базе общеобразовательных организаций адаптационных курсов для детей, не владеющих русским языком, подлежащих обучению».

«Периодически в адрес уполномоченного поступают обращения граждан о возникающих конфликтах в школах, участниками которых становятся дети-мигранты», — говорится в докладе.

Участники круглого стола «Детский вопрос в миграционной политике РФ» обсудили проблемы обособленности детей-мигрантов от русскоговорящих детей, отсутствия мотивации у несовершеннолетних мигрантов и их родителей к изучению русского языка. Кроме того, обсуждались проблемы принятия российской культуры, традиционных норм поведения, социокультурной автономии семей мигрантов, несоответствия между уровнем знаний, полученных в стране исхода, и российским образовательными стандартами, несоответствия возраста и уровня знаний из-за разных требований и учебных программ, оттока русскоговорящих детей из общеобразовательных организаций, в которых наблюдается рост детей-инофонов.

«В качестве рекомендаций по решению этих проблем было указано, в первую очередь, на необходимость корректировки действующего законодательства в сферах образования и миграционной политики с учетом потребности в повышении уровня владения русским языком у указанной категории детей и повышения уровня их социальной адаптации», — отмечает детский омбудсмен.