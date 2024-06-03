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В Подмосковье воспитатель приюта совращал детей

В Подмосковье воспитатель пансиона совращал детей. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, в Можайске задержали 52-летнего сотрудника приюта для малообеспеченных детей «Павлин», расположенного в селе Мышкино.

Мужчину подозревают в том, что он годами совершал развратные действия в отношении своих подопечных. Проверка выявила минимум двух пострадавших мальчиков, их число может увеличиться.

Задержанный обучал воспитанников пансиона парусному спорту и был инициатором и участником водных походов по Волге, а также других турпоходов детской организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Воспитатель арестован на 2 месяца, ему может грозить до трёх лет лишения свободы.